СК возбудил уголовное дело после убийства адвоката в Уфе

Возбуждено уголовное дело после убийства адвоката в Уфе, говорится 17 марта в сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета (СК) России по Башкортостану.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство»). Инцидент произошел днем в центре Уфы на улице Пушкина, очевидцами убийства стали местные жители.

По предварительной информации, 49-летний мужчина догнал своего оппонента около Арбитражного суда республики. «Во время ссоры подозреваемый повалил 33-летнего потерпевшего на землю и ударил его несколько раз ножом, после чего скрылся с места преступления», — отметили в ведомстве.

Пострадавший лежал на проезжей части и скончался от полученных травм. Нападавший пытался покончить жизнь самоубийством, но не сумел этого сделать и в настоящее время находится в больнице.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеоролик, на котором потерпевший успел назвать имя нападавшего. По данным «Газеты.ру», следователи назначили экспертизы, проводится опрос свидетелей, причины конфликта устанавливаются.