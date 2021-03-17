Сроки весенней охоты изменили в Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ, который изменяет сроки весенней охоты в регионе. Меры принимаются в связи с погодными условиями.

В соответствии с обновленным указом продолжительность весенней охоты на тетерева и вальдшнепа составит десять дней со второй субботы апреля. На остальные виды пернатой дичи можно охотиться в течение десяти дней после первой субботы апреля. Об этом пишет InfoOrel.ru.

Охота на уток с использованием подсадных птиц начнется в предпоследнюю субботу марта. Она продолжится 30 дней.

Прием заявлений на выдачу разрешений в общедоступные охотничьи угодья ведется в управлении экологического надзора и природопользования департамента надзорной и контрольной деятельности региона. Для получения разрешений необходимо наличие охотничьего билета, паспорта и квитанции об оплате пошлины.

Ранее сроки охоты определили в Липецкой области. С 20 марта в регионе разрешат отстрел селезней. Охота на лосей и оленей начнется 1 сентября.