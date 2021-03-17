Водитель погиб при столкновении двух «Газелей» в Тюменской области

В Абатском районе Тюменской области в результате столкновения двух «Газелей» погиб один из водителей. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла вечером 16 марта на 369-м км трассы Тюмень–Омск. Водитель одной из «Газелей» въехал в заднюю часть другой, погиб человек, пишет портал «Наш город».

По предварительным данным, смертельное ДТП спровоцировал водитель с 12-летним стажем, он мог заснуть за рулем.

17 марта в Рязанской области автобус, следовавший из Москвы в Пензу, опрокинулся после заноса. По последним данным, пострадал 21 человек. УМВД России по Рязанской области возбудило уголовное дело. В ведомстве создана следственная группа.