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Власти Москвы выразили надежду на постепенное восстановление турпотоков

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Власти Москвы рассчитывают в ближайшие месяцы начать постепенное восстановление туристических потоков. Об этом в среду, 17 марта, заявил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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«Ключевая проблема ― это восстановление туризма, общения между странами, восстановление туристических потоков. Мы очень рассчитываем на то, что в ближайшие месяцы мы сможем начать постепенное восстановление туристических потоков», ― сказал он после первой сессии международного онлайн-форума «COVID-19 vs Economy: города перед лицом новых глобальных вызовов».

Ефимов указал на то, что актуальные результаты позволяют делать аккуратные прогнозы касательно восстановления экономики по большинству направлений в 2021 году.

При этом заммэра подчеркнул, что ряд отраслей, таких как туризм и авиаперевозки, будут восстанавливаться несколько дольше, добавив, что принимаемые на уровне правительства меры позволяют поддерживать эти сферы.

Накануне руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что третий этап программы туристического кешбэка стартует в ночь на 18 марта, поехать в путешествие по таким турам можно будет до 30 июня.

Днем ранее стало известно, что российское правительство приняло решение направить 2 млрд рублей на третий этап программы «Туристический кешбэк». Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Условия остаются теми же: продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не менее двух ночей, а сумма возврата составит 20% от цены самого тура, но при этом не более 20 тыс. рублей. Помимо того кешбэк начисляется только за поездки, которые были оплачены картой «Мир».

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