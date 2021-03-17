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«Точка роста» для детей открылась в поселке Молоково Тверской области

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В средней общеобразовательной школе поселка Молоково Тверской области начал работу центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Он был открыт в рамках регионального проекта «Современная школа».

Пространство обустроили по принципу коворкинга, в учреждении появились шахматная гостиная и медиазона. Школьники будут осваивать языки программирования, создавать мобильные приложения, разрабатывать собственные виртуальные проекты, передают «Тверские ведомости».

С 2021 года в течение трех лет в школах, расположенных в сельской местности и малых городах Верхневолжья, ежегодно будут открываться 90 центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».

Напомним, власти Рязанской области в этом году намерены создать «Точки роста» естественно-научного профиля в 56 школах. Планируется начать строительство школы в микрорайоне Кальное в Рязани, привести в порядок 10 спортобъектов и внедрить модели цифровой среды в 77 образовательных учреждениях. На этот год также запланировано завершение работ по оснащению всех школ региона высокоскоростным интернетом. Отдельное внимание уделят развитию Центра опережающей профподготовки.

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