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Генсек НАТО выразил обеспокоенность ситуацией в Грузии

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НАТО обеспокоена политической ситуацией в Грузии и ожидает от Тбилиси соблюдения демократических принципов, заявил в среду, 17 марта, генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Трансляция пресс-конференции велась в Twitter-аккаунте альянса.

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«НАТО обеспокоена ситуацией в Грузии. НАТО ожидает от Грузии соблюдения демократических стандартов и решения политических сложностей путем диалога», — сказал Столтенберг.

Ранее в этот день тбилисский офис оппозиционной партии «Единое национальное движение», основателем которой является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, был обстрелян неизвестными лицами.

Политический кризис разразился в Грузии после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий объявили бойкот парламенту, заявив о фальсификации прошедших в стране парламентских выборов, на которых победила «Грузинская мечта».

27 февраля текущего года сторонники грузинской оппозиции установили на небольшой площади перед парламентом в Тбилиси 11 палаток и провели в них ночь.

Тогда один из лидеров партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе заявила, что оппозиция планирует пикетировать здания правительства, министерства внутренних дел и парламента со 2 марта.

8 марта Деканоидзе пообещала масштабную протестную акцию в случае отказа властей назначить досрочные парламентские выборы.

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