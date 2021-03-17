Еврокомиссар призвал производить вакцину «Спутник V» в ЕС

Еврокомиссар по внутренним рынкам Тьерри Бретон положительно оценил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и допустил помощь Брюсселя в производстве препарата в Европе. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в среду, 17 марта, сообщает Reuters.

«В России есть хорошие ученые, и у меня нет оснований сомневаться в них», — пояснил Бретон.

Как подчеркнул еврокомиссар, в ЕС уже есть несколько хороших препаратов от коронавируса и «Спутник V» является одним из кандидатов для применения в Евросоюзе.



15 марта официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер заявил, что орган пока не ведет переговоры с Россией о применении «Спутника V» на территории ЕС, напоминает «Газета.ру».

Ранее в марте Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с рядом европейских компаний о производстве вакцины «Спутник V», но в ЕС информацию о готовности производить препарат официально не подтверждают.

Препарат «Спутник V», разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. На сегодняшний день он зарегистрирован более чем в 50 странах.