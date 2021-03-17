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Диспансеризацию и профосмотры возобновили в поликлиниках Владивостока

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В поликлиниках Владивостока возобновились диспансеризация и профилактические осмотры.

Медицинским организациям разрешили вернуться к режиму оказания плановой помощи в прежних объемах благодаря улучшению эпидемиологической ситуации, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на городскую администрацию.

8 января сообщалось, что во Владивостоке началась вакцинация от коронавируса препаратом центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». В регион доставили первые 800 доз этого препарата.

По данным краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в минувшие сутки в регионе официально признаны выздоровевшими 132 человека, в то время как инфицировано было 60 жителей края.

За всё время пандемии в Приморье COVID-19 были заражены 41 579 человек. Из них на сегодня выздоровели 36 907 человек.

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