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Минспорт объявил о добровольной вакцинации от COVID-19 спортсменов сборной России

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Министерство спорта России приняло решение о добровольной вакцинации спортсменов сборной страны. Об этом в среду, 17 марта, заявил глава ведомства Олег Матыцин.

«Принято решение о добровольной вакцинации спортсменов сборной России. Для нас эта ситуация — главный вызов перед Олимпийскими играми», — сказал он журналистам.

«Вакцинация на Играх в Токио необязательна, но приветствуется»
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По словам министра спорта, специалисты Федерального медико-биологического агентства РФ (ФМБА) работают по данному вопросу вместе с федерациями.

Ранее, 12 марта, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что спортсмены, которые планируют принять участие в летних Олимпийских играх в Токио, не будут обязаны делать прививку от коронавируса.

10 марта сообщалось, что власти Японии планируют провести без зрителей эстафету олимпийского огня перед церемонией открытия Олимпийских игр.

21 января стало известно, что МОК не намерен отменять летнюю Олимпиаду в Токио, которая была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.

Летние Олимпийские игры в Токио стали первыми в истории, отложенными в мирное время.

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