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МИД выразил протест Киеву из-за акции с фото российских дипломатов

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Министерство иностранных дел России выразило протест временному поверенному в делах Украины Василию Покотило из-за провокационной акции в отношении сотрудников посольства РФ в Киеве. Об этом в среду, 17 марта, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

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Такие меры были приняты после того, как 16 марта рядом со зданием диппредставительств и мест проживания дипломатов из РФ были расклеены плакаты с их фотографиями и комментариями оскорбительного характера. Кроме того, были повреждены четыре служебных автомобиля дипмиссии РФ, находившихся на стоянках в городе.

Аналогичные материалы разместили возле представительств Киргизской Республики, Таджикистана, Молдавии, Германии, Франции, Армении, США, Великобритании, Белоруссии и Казахстана.

«Украинскому дипломату было заявлено, что российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — указали в МИД РФ.

В соответствии с упомянутым документом принимающая сторона обязана предотвращать нарушения спокойствия диппредставителей или оскорбление их достоинства, а также предоставить дипломатам гарантии безопасности, неприкосновенности и уважения, напомнили в министерстве.

14 марта в Киеве также прошла провокационная акция Марш добровольцев, конечной точкой маршрута было российское посольство. Правоохранители заранее огородили здание дополнительным забором, за который был поставлен спецтранспорт и полицейский кордон. Дойдя до здания дипмиссии, радикалы устроили беспорядки. Они осквернили флаг РФ, распевая украинский гимн, скандировали лозунги «Долой с Украины», «Слава нации — смерть врагам». Российский МИД направил ноту протеста украинскому внешнеполитическому ведомству в связи с провокацией.

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