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ВОЗ призвала следить за побочными эффектами от вакцины Johnson&Johnson

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Стратегическая консультативная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по иммунизации рекомендует тщательно отслеживать возможные побочные эффекты от вакцины Johnson&Johnson, в том числе в виде аллергических реакций и проблем со свертываемостью крови.

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В опубликованных рекомендациях, в частности, говорится, что тесты препарата Johnson&Johnson пока не показали многочисленных случаев серьезных аллергических реакций за исключением единичного события, выявленного в Южной Африке.

В то же время специалисты рекомендуют в течение 15 минут наблюдать за привитым пациентом и воздержаться от вакцины тем, у кого в анамнезе имеются случаи анафилактического шока, сообщает «РИА Новости».

Эксперты отмечают, что вакцина не содержит добавок, адъювантов или опасных консервантов и является халяльной. Тем не менее рекомендуется продолжать наблюдение за «анафилактическим шоком, случаями тромбоэмболии и другими серьезными случаями», которые появляются после вакцинации от коронавируса и приводят к госпитализации или смерти.

По словам специалистов, во время проведения испытаний вакцина Johnson&Johnson показала себя эффективной на 64–87% в отношении южноафриканского и бразильского штаммов коронавируса.

12 марта стало известно, что ВОЗ внесла вакцину от COVID-19 фармацевтического подразделения Johnson&Johnson (J&J) компании Janssen в список рекомендуемых для экстренного использования. 11 марта этот препарат получил одобрение Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Отмечалось, что использовать вакцину можно только лицам старше 18 лет.

29 января Johnson&Johnson сообщила о том, что ее однокомпонентная вакцина, по итогам исследований FDA, показала эффективность в 66,1%. Разработчик оценивал эффективность в 64% по результатам третьей фазы испытания — при эффективности 72% в США и 57% в ЮАР, где были выявлены новые мутации коронавируса.

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