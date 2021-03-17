Эксперт назвала поражение кожи одним из признаков COVID-19

Появление различных поражений кожи может указывать на заболевание COVID-19. Об этом сообщила в среду, 17 марта, доктор медицинских наук, заведующий клиническим отделом инфекционной патологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева на онлайн-семинаре «Аллергология: новые горизонты».

«На сегодняшний день четко представлены поражения кожи при COVID-19. <...> Эти изменения по типу псевдообморожений могут быть [в виде] везикулярных высыпаний. Четко наблюдаем в своей клинической практике и картину крапивницы, а также пятнистых высыпаний, иногда вплоть до некротических поражений», — приводит ТАСС ее слова.

Понежева отметила, что также течение COVID-19 может осложнить уже существующие у человека заболевания кожи, такие как воспаления при псориазе.

Кроме того, она напомнила, что течение COVID-19 усугубляют наличие коморбидных состояний с поражением сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, ожирение, болезнь Крона (воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта) и другие заболевания.

В июне прошлого года в рекомендациях по профилактике и диагностике COVID-19 Министерство здравоохранения России назвало поражения кожи одним из первых симптомов заболевания. Сообщалось, что данный факт неоднократно описывался в научной литературе, а также подтверждался в результате наблюдений медицинских работников за инфицированными в России.

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