Республиканскую больницу Коми переведут на штатный режим работы

В Коми в республиканской клинической больнице идет санитарная обработка отделений для перевода учреждения в штатный режим. Об этом рассказал глава региона Владимир Уйба.

«Обработка идет во всех отделениях, кроме нейрохирургии, хирургии, травматологии и реанимации. В этих отделениях очистка начнется после 20 марта. К апрелю медицинское учреждение перейдет в штатный режим работы и начнет прием пациентов», — отметил Уйба.

Как передает ИА «Комиинформ», с марта возобновлена работа выездной бригады станции переливания крови. У врачей стоит важная задача — забор крови, запасы которой сокращаются.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения началась в Республике Коми. В 2021 году больницам доставят 275 машин скорой помощи класса А и иного легкового транспорта. На текущий момент медицинские учреждения получили 39 машин. Автомобили поступают во все муниципалитеты республики. Транспорт необходим для перевозки врачей по вызовам, а также для выезда медиков в сельскую местность.