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Ландшафтный дизайнер рассказал о весенней подрезке растений

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Санитарную и омолаживающую обрезку многих садовых культур необходимо провести в марте-апреле, как только стает весь снег. Об этом в среду, 17 марта, рассказал ландшафтный дизайнер Владислав Потапов.

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По словам специалиста, обрезка нужна для улучшения состояния растения. После этой процедуры растение сразу же повысит свою декоративность и продуктивность.

«Бывает, что крону требуется только слегка прищепнуть или удалить до самого основания несколько побегов, не оставляя никаких пеньков. Благодаря этим манипуляциям становится хорошей освещенность кроны, каждый побег получает необходимое количество солнечных лучей и начинает активно расти и пышно цвести», — цитирует Потапова сайт aif.ru.

Он отметил, что весной у всех растений необходимо удалить подмерзшие, почерневшие, сморщенные, высохшие, тонкие, кривые и неправильной формы побеги. Затем растение следует обработать 3% раствором медного купороса.

Ранее в этот же день сообщалось, что жители Санкт-Петербурга, Иркутска и Москвы активно начали выращивать рассаду за время самоизоляции.

Так, в Петербурге продажи товаров для рассады выросли в 30 раз за I квартал 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Жители Иркутска стали в 24 раза чаще покупать товары для выращивания рассады, а москвичи — в 14 раз чаще.

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