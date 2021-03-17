Прямой эфир
Мир
Генсек НАТО выразил обеспокоенность ситуацией в Грузии
Мир
ВОЗ призвала следить за побочными эффектами от вакцины Johnson&Johnson
Мир
Ирак разрешил гражданам 30 стран получать визу при въезде в страну
Общество
Прокуроры добились выплаты врачам более 2,5 млрд рублей за работу в пандемию
Общество
Эксперт назвала поражение кожи одним из признаков COVID-19
Общество
В Госдуме поддержали идею о введении трех дополнительных выходных
Мир
Источник заявил о стремлении ЕС к признанию COVID-сертификатов с третьими странами
Мир
Ученые обнаружили на МКС неизвестные науке микроорганизмы
Авто
Европейские продажи Lada в феврале рухнули на 54%

Прокуроры добились выплаты врачам более 2,5 млрд рублей за работу в пандемию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Благодаря усилиям прокуроров российские медики в 2020 году получили около 2,5 млрд рублей в качестве компенсации за работу в период пандемии коронавируса. Об этом 17 марта заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов на заседании коллегии ведомства.

Последняя очередь: как больницы прощаются с коронавирусом
Улучшение эпидемиологической ситуации в России позволило вернуть в обычный режим работы десятки медучреждений

«К сожалению, зафиксированы многочисленные случаи невыплаты или необоснованного занижения размера стимулирующих надбавок медикам, что усугубляло и без того напряженную ситуацию. Прокуроры добились получения ими более 2,5 млрд рублей, положенных за оказание помощи больным с коронавирусом», — отметил он.

Краснов добавил, что при проведении проверок также были выявлены факты отсутствия систем жизнеобеспечения в реанимациях и важных препаратов в аптеках. Цены на некоторые лекарства были завышены. Прокуратура устранила эти недостатки.

Ранее, 16 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении 3 млрд рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам ковидных стационаров.

Деньги также получат сотрудники Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова, Научно-практического центра экстренной медицинской помощи, амбулаторных КТ-центров и городских поликлиник.

До этого, 1 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах медикам из числа военных, сотрудников МВД и ФСИН. Величина выплаты составит 68 тыс. рублей. Выплаты получат также граждане, которые по долгу службы осуществляют перевозку лиц с подтвержденным или неподтвержденным COVID-19 до места оказания помощи.

4 января в Генпрокуратуре сообщили, что прокуроры за время пандемии COVID-19 добились выплаты задержанных или не начисленных медицинским сотрудникам выплат на общую сумму около 2 млрд рублей. Больше всего выплат благодаря прокурорскому вмешательству произвели в Приволжском федеральном округе.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021