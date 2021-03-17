Прокуроры добились выплаты врачам более 2,5 млрд рублей за работу в пандемию

Благодаря усилиям прокуроров российские медики в 2020 году получили около 2,5 млрд рублей в качестве компенсации за работу в период пандемии коронавируса. Об этом 17 марта заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов на заседании коллегии ведомства.

«К сожалению, зафиксированы многочисленные случаи невыплаты или необоснованного занижения размера стимулирующих надбавок медикам, что усугубляло и без того напряженную ситуацию. Прокуроры добились получения ими более 2,5 млрд рублей, положенных за оказание помощи больным с коронавирусом», — отметил он.

Краснов добавил, что при проведении проверок также были выявлены факты отсутствия систем жизнеобеспечения в реанимациях и важных препаратов в аптеках. Цены на некоторые лекарства были завышены. Прокуратура устранила эти недостатки.

Ранее, 16 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении 3 млрд рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам ковидных стационаров.

Деньги также получат сотрудники Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова, Научно-практического центра экстренной медицинской помощи, амбулаторных КТ-центров и городских поликлиник.

До этого, 1 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах медикам из числа военных, сотрудников МВД и ФСИН. Величина выплаты составит 68 тыс. рублей. Выплаты получат также граждане, которые по долгу службы осуществляют перевозку лиц с подтвержденным или неподтвержденным COVID-19 до места оказания помощи.

4 января в Генпрокуратуре сообщили, что прокуроры за время пандемии COVID-19 добились выплаты задержанных или не начисленных медицинским сотрудникам выплат на общую сумму около 2 млрд рублей. Больше всего выплат благодаря прокурорскому вмешательству произвели в Приволжском федеральном округе.