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Директора компании задержали в Красноярске по делу об отравлении детей

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Директор ООО «Респект» Елена Безруких задержана в Красноярске по делу об отравлении школьников. Два дня назад ее объявили в розыск, но 17 марта она через своих адвокатов связалась со следователем и пришла на допрос, в ходе которого ей предъявили обвинения.

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Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, компания «Респект» занимается первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых. Организация фигурирует в деле об отравлении 115 учеников 27 школ в Октябрьском и Советском районах Красноярска.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Ранее было предъявлено обвинение председателю производственного кооператива «Аленушка». В овощехранилищах кооператива нашли возбудителей иерсиниоза. «Аленушка» занимается выращиванием и хранением овощей.

Следователи допросили 253 человека из числа сотрудников ООО «Респект» и «Аленушка», представителей администраций школ, пострадавших, их родителей. Назначено более 130 экспертиз, проведено семь обысков и в домах обвиняемых.

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