Источник заявил о стремлении ЕС к признанию COVID-сертификатов с третьими странами

Евросоюз будет стремиться к взаимному признанию COVID-сертификатов с третьими странами по мере открытия границ, сообщает 17 марта «РИА Новости» со ссылкой на источник в ЕС.

«Постепенно будут открываться возможности путешествовать в страны за пределами ЕС, то есть будет возможность соединить нашу систему с системами третьих стран, которые соблюдают действующие у нас нормы», — указал источник.

Ранее в этот день Еврокомиссия представила проект цифрового сертификата о вакцинации от коронавируса. Документ призван облегчить передвижение жителей Евросоюза между странами ЕС.

В сертификате будет содержаться информация о прохождении гражданином ЕС вакцинации против COVID-19, данные о его выздоровлении после инфекции или же об отрицательном результате ПЦР-теста.

В ЕК уточнили, что свидетельство о вакцинации будет выдаться только тем гражданам, которые привились вакциной, получившей разрешение на продажу в ЕС.

В настоящее время к ним относятся препараты, разработанные Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Российская вакцина «Спутник V» и китайские Sinovac и Sinopharm в список не вошли, пишет Би-би-си. При этом уточняется, что принципы действия сертификатов «не должны препятствовать государствам — членам ЕС принимать решения о принятии сертификатов вакцинации, выданных для других вакцин от COVID-19».

Электронный документ должен быть введен на территории стран — участниц альянса к середине июня.

Использование COVID-сертификатов будет приостановлено, когда Всемирная организация здравоохранения отменит международную чрезвычайную ситуацию по коронавирусу.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 3 марта указал, что решение Европейского союза о введении паспортов вакцинации от коронавируса противоречит принципу добровольности. Глава российского ведомства отметил, что введение ковид-паспортов будет заставлять людей делать прививку от COVID-19, так как перемещение между странами для жителей Евросоюза — обычное дело.