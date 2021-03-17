Прямой эфир
Мир
Генсек НАТО выразил обеспокоенность ситуацией в Грузии
Мир
ВОЗ призвала следить за побочными эффектами от вакцины Johnson&Johnson
Мир
Ирак разрешил гражданам 30 стран получать визу при въезде в страну
Общество
Прокуроры добились выплаты врачам более 2,5 млрд рублей за работу в пандемию
Общество
Эксперт назвала поражение кожи одним из признаков COVID-19
Общество
В Госдуме поддержали идею о введении трех дополнительных выходных
Мир
Источник заявил о стремлении ЕС к признанию COVID-сертификатов с третьими странами
Мир
Ученые обнаружили на МКС неизвестные науке микроорганизмы
Авто
Европейские продажи Lada в феврале рухнули на 54%
Сюжет:

Источник заявил о стремлении ЕС к признанию COVID-сертификатов с третьими странами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз будет стремиться к взаимному признанию COVID-сертификатов с третьими странами по мере открытия границ, сообщает 17 марта «РИА Новости» со ссылкой на источник в ЕС.

Неполное доверие: что может помешать признанию сертификатов вакцинации
Вопрос международного принятия российских документов о прививке против COVID прорабатывает кабмин

«Постепенно будут открываться возможности путешествовать в страны за пределами ЕС, то есть будет возможность соединить нашу систему с системами третьих стран, которые соблюдают действующие у нас нормы», — указал источник.

Ранее в этот день Еврокомиссия представила проект цифрового сертификата о вакцинации от коронавируса. Документ призван облегчить передвижение жителей Евросоюза между странами ЕС.

В сертификате будет содержаться информация о прохождении гражданином ЕС вакцинации против COVID-19, данные о его выздоровлении после инфекции или же об отрицательном результате ПЦР-теста.

В ЕК уточнили, что свидетельство о вакцинации будет выдаться только тем гражданам, которые привились вакциной, получившей разрешение на продажу в ЕС.

В настоящее время к ним относятся препараты, разработанные Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Российская вакцина «Спутник V» и китайские Sinovac и Sinopharm в список не вошли, пишет Би-би-си. При этом уточняется, что принципы действия сертификатов «не должны препятствовать государствам — членам ЕС принимать решения о принятии сертификатов вакцинации, выданных для других вакцин от COVID-19».

Электронный документ должен быть введен на территории стран — участниц альянса к середине июня.

Использование COVID-сертификатов будет приостановлено, когда Всемирная организация здравоохранения отменит международную чрезвычайную ситуацию по коронавирусу.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 3 марта указал, что решение Европейского союза о введении паспортов вакцинации от коронавируса противоречит принципу добровольности. Глава российского ведомства отметил, что введение ковид-паспортов будет заставлять людей делать прививку от COVID-19, так как перемещение между странами для жителей Евросоюза — обычное дело.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021