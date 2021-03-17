Шестилетний ребенок погиб при падении из окна в Петербурге

Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели шестилетнего мальчика в Санкт-Петербурге. Ребенок выпал из окна на седьмом этаже.

Трагедия произошла в Приморском районе Петербурга. По данным полиции, мама мальчика ушла в магазин. В это время ребенок забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку открытого окна. Об этом сообщает телеканал «78».

От полученных при падении травм ребенок скончался на месте.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в Красноярском крае по факту гибели 11-летнего ребенка. Мальчик спрыгнул с крыши сарая в сугроб и задохнулся под снегом.