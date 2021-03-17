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ВОЗ рекомендовала продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что польза от использования вакцины от коронавируса компании AstraZeneca превышает риски. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном на ее сайте в среду, 17 марта.

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«В настоящее время ВОЗ <...> рекомендует продолжить вакцинацию», — отметили в пресс-службе организации.

В ВОЗ напомнили, что некоторые страны временно приостановили использование вакцины от коронавируса производства AstraZeneca после сообщений о редких нарушениях свертывания крови у некоторых пациентов после прививки. Отмечается, что сигналы стран о потенциальных побочных эффектах после прививок не всегда означают, что они связаны с вакцинацией.

«Известно, что тромбоэмболические осложнения возникают часто. Венозная тромбоэмболия — третье по частоте сердечно-сосудистое заболевание в мире», — отметили в организации.

Данные о безопасности вакцины AstraZeneca, как уточняется, ВОЗ оценивает при взаимодействии с Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) и регулирующими органами по всему миру. Как только обзор будет завершен, его результаты будут представлены общественности, пообещали в организации.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Австралии зафиксировано четыре случая побочных реакций на применение вакцины AstraZeneca. Так, в австралийском штате Квинсленд власти зафиксировали, что у четырех местных жителей наблюдались анафилактические реакции (аллергия) после вакцинации препаратом AstraZeneca.

15 марта стало известно, что в Дании после вакцинации препаратом от AstraZeneca умерла пациентка. В медицинском агентстве страны сообщили о схожести симптоматики с клинической картиной в нескольких отчетах в европейских базах данных. У женщины зафиксировали низкое количество тромбоцитов, тромбы в небольших и крупных сосудах и кровотечение.

Ранее, в марте, вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили в ряде стран, в том числе в Германии, Италии, Дании, Норвегии, Латвии, Исландии, Италии, Франции, Португалии, Испании, Индонезии, Словении.

Власти приняли такое решение, руководствуясь мерами предосторожности, в частности из-за сообщений о развитии тромбоэмболии у привитых пациентов.

В компании AstraZeneca на фоне приостановки использования препарата заявили о безопасности вакцины.

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