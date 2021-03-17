Жителей Уфы просят сообщать о ямах на дорогах

Мэр Уфы Сергей Греков на своей странице в социальных сетях обратился к горожанам за помощью. Он просит местных жителей оставлять заявки на интерактивной карте ямочного ремонта.

По словам градоначальника, город активно готовится к весеннему половодью. С потенциально опасных территорий вывезли уже 27 тыс. кубометров снега и прочистили ливневки. После начала таяния снега коммунальные службы начнут массовый ремонт дорог, передает «МедиаКорСеть». «Объемы уже запланированы солидные. И просим помощи горожан — вам виднее, куда идти в первую очередь», — отметил Греков.

В 2021–2022 годах в Уфе капитально отремонтируют бульвар Ибрагимова, который вошел в перечень объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Скоро подрядчик приступит к подготовительным работам. Общая протяженность участка составляет более 1,7 км. Сначала дорожные строители восстановят и закрепят ось трассы. В 2021 году пройдут работы по устройству дождевой канализации и сетей водопровода, а также дорожной одежды.