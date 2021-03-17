Прямой эфир
Мир
Пушков назвал чушью слова украинского посла о Крыме
Общество
Премьер Великобритании заявил о планах привиться AstraZeneca
Общество
Краснов заявил о блокировке 74 сайтов с фейками о выборах в 2020 году
Общество
Путин 18 марта пообщается с представителями общественности Крыма
Мир
ЕК заявила об отсутствии оснований сомневаться в эффективности «Спутника V»
Мир
ФРГ на переговорах с США отвергла санкции против «Северного потока – 2»
Интернет
Число киберпреступлений в России в 2020 выросло в 1,5 раза
Мир
В ЕС представили проект цифрового сертификата о вакцинации от COVID-19
Спорт
Третьяк покинул состав Международной федерации хоккея

Жители Иркутска выступили против возведения завода в городской черте

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители частных домов поселка Боково в Иркутске просят разобраться с возможным строительством асфальтобетонного завода на улице Гравийной. Собственник земельного участка между тем утверждает, что не планирует возводить капитальное сооружение в этом месте. Тема вынесена на обсуждение в рамках заседания городской думы, которое назначено на 25 марта.

На участке сейчас находится большое количество гравия и отсева, там устанавливаются металлические резервуары. По предварительным данным, на этом месте планируется построить промышленный комплекс, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на депутата по избирательному округу № 9 Николая Матвейчука, к которому обратились местные жители.

По его словам, после ввода в эксплуатацию асфальтобетонного завода ситуация с загрязнением окружающей среды еще более усугубится. У жителей домов будет нарушено время «тишины» из-за движения грузовиков, а разрушенные дороги станут еще более непроходимыми.

Соответствующие обращения направлены в районную прокуратуру, Байкальскую межрегиональную прокуратуру, енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, службу государственного строительного надзора области и администрацию Иркутска.

Депутаты также призывают провести экспертизу объекта. Они не исключают, что эта экспертиза докажет его безопасность. Городская дума будет контролировать ситуацию, пока обстоятельства не прояснятся полностью. Активисты района между тем начали сбор подписей против строительства завода.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021