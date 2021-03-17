Жители Иркутска выступили против возведения завода в городской черте

Жители частных домов поселка Боково в Иркутске просят разобраться с возможным строительством асфальтобетонного завода на улице Гравийной. Собственник земельного участка между тем утверждает, что не планирует возводить капитальное сооружение в этом месте. Тема вынесена на обсуждение в рамках заседания городской думы, которое назначено на 25 марта.

На участке сейчас находится большое количество гравия и отсева, там устанавливаются металлические резервуары. По предварительным данным, на этом месте планируется построить промышленный комплекс, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на депутата по избирательному округу № 9 Николая Матвейчука, к которому обратились местные жители.

По его словам, после ввода в эксплуатацию асфальтобетонного завода ситуация с загрязнением окружающей среды еще более усугубится. У жителей домов будет нарушено время «тишины» из-за движения грузовиков, а разрушенные дороги станут еще более непроходимыми.

Соответствующие обращения направлены в районную прокуратуру, Байкальскую межрегиональную прокуратуру, енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, службу государственного строительного надзора области и администрацию Иркутска.

Депутаты также призывают провести экспертизу объекта. Они не исключают, что эта экспертиза докажет его безопасность. Городская дума будет контролировать ситуацию, пока обстоятельства не прояснятся полностью. Активисты района между тем начали сбор подписей против строительства завода.