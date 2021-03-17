Занятия «Школы фермера» начались в Ульяновске

«Школу фермера» запустили в Ульяновске. Проект предусматривает обучение передовым методам ведения бизнеса, повышение финансовой грамотности и получение практических навыков, рассказал министр АПК и развития сельских территорий региона Михаил Семенкин.

«Теоретическая часть обучения в «Школе фермера» включает в себя посещение занятий на базе аграрного университета, а практические занятия позволят обучающимся перенять передовой опыт ведущих сельскохозяйственных производителей», — отметил Семенкин.

Cлушатели «Школы фермера» должны защитить бизнес-план, после чего им будут выданы сертификаты о прохождении обучения, информирует ulpravda.ru.

Министерство сельского хозяйства России готовит законопроект, согласно которому в стране разрешат продажу с/х продукции на землях, принадлежащих крестьянским, фермерским хозяйствам, а также потребительским кооперативам. Кроме того, будет можно возводить на этой территории временные торговые помещения. Это позволит жителям сел снизить издержки, связанные со сбытом их продукции.