Путин и Жапаров дали старт работе золоторудного комбината в Киргизии

Президент России Владимир Путин и его киргизский коллега Садыр Жапаров 17 марта дали старт работе золоторудного комбината на месторождении Джеруй в Киргизии.

Церемония запуска состоялась в режиме телемоста. Киргизский лидер присутствует на мероприятии лично, в то время как Путин принимает в нем участие дистанционно, по видеосвязи, из своего кабинета в Москве.

Кроме того, в церемонии участвовали глава группы «Альянс» Муса Бажаев и глава ВТБ Андрей Костин.

Новость дополняется.