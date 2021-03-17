Путин и Жапаров дали старт работе золоторудного комбината в Киргизии
Президент России Владимир Путин и его киргизский коллега Садыр Жапаров 17 марта дали старт работе золоторудного комбината на месторождении Джеруй в Киргизии.
Церемония запуска состоялась в режиме телемоста. Киргизский лидер присутствует на мероприятии лично, в то время как Путин принимает в нем участие дистанционно, по видеосвязи, из своего кабинета в Москве.
Кроме того, в церемонии участвовали глава группы «Альянс» Муса Бажаев и глава ВТБ Андрей Костин.
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