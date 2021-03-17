Озимые культуры хорошо пережили зиму в Удмуртии

Специалисты сообщили о благополучной зимовке озимых культур в Удмуртии. Гибель пшеницы составила 3%.

По данным Россельхозцентра, опасения вызывает наличие ледяной корки на посевах. Она прекращает доступ кислорода к растениям и нарушает газообмен. В северных районах Удмуртии толщина корки достигает 1 см. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Снег начнет массово сходить с полей в середине апреля. На текущий момент высота снежного покрова в Завьяловском районе составляет 50 см.

Под урожай в республике посадили 60,4 тыс. га озимых культур. Больше половины полей заполнили рожью. Почти 14 тыс. га отвели под пшеницу. Рапсом засеяли 2 тыс. га полей.

Ранее сообщалось, что сильные снегопады положительно сказались на состоянии озимых культур на территории Крыма. Естественный снежный покров защитил посевы от заморозков.