Выходить на лед запретили на юге Сахалина

ГУ МЧС по Сахалинской области запретило 18 марта выходить на лед в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина. Под воздействием волнений на море там ожидаются подвижки припая и появление новых трещин.

Спасательная служба обратилась к жителям с просьбой не подвергать жизнь и здоровье неоправданному риску и задуматься о родных и близких, пишет ИА sakhalinMedia.

Ранее сообщалось об объявлении лавинной опасности в девяти районах Сахалинской области. Речь шла об Углегорском, Томаринском, Холмском, Долинском, Корсаковском, Макаровском, Невельском, Анивском районах и горокруге Южно-Сахалинск.