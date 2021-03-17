В МИДе отреагировали на данные об обогащении урана в Натанзе

В министерстве иностранных дел (МИД) РФ прокомментировали данные об обогащении Тегераном урана на подземном заводе в Натанзе. В ведомстве отметили, что Москва призывает Иран не следовать логике эскалации, а других участников ядерной сделки – к сдержанности. Об этом сообщил в среду, 17 марта, замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы относимся к этому серьезно, с озабоченностью. Мы призывали и призываем все стороны проявлять сдержанность. Мы считаем, что с американской стороны очень востребован материальный шаг в направлении нормализации ситуации. Нужно сдвинуть, наконец, с места известный вопрос об отмене санкций. Здесь нужен определенный импульс», — сказал он «РИА Новости».

Рябков рассказал, что санкции в отношении Ирана не дают положительного результата.

«Пока же видим только расширение санкционных списков в отношении Ирана. Соответственно, иранская политика постепенного свертывания выполнения своих добровольных обязательств в рамках СВПД тоже продолжается, и расширяются масштабы иранской ядерной деятельности», — подчеркнул он.

Кроме того, замглавы МИД РФ отметил важность договоренности, которая была достигнута гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси во время его визита в феврале в Тегеран.

«Мы отмечаем, что эта договоренность работает. Но нужно не упустить все же нынешний момент для того, чтобы попробовать разработать определенную дорожную карту для нормализации ситуации в целом. Еще раз повторяю, что крайне важен был бы позитивный импульс со стороны США. Но иранскую сторону мы призываем к сдержанности и не следовать логике эскалации», — подытожил Рябков.

В этот же день стало известно, что Иран начал обогащение урана на заводе в Натанзе с каскадом усовершенствованных центрифуг IR-4. Сообщалось, что Иран намерен установить второй каскад улучшенных центрифуг на предприятии в Натанзе. Ранее, 9 марта, сообщалось, что Иран начал обогащение урана на центрифугах нового поколения IR-2M.

В конце февраля МАГАТЭ и Иран достигли согласия о продолжении на три месяца верификационной деятельности на ядерных объектах в Иране. Таким образом наблюдатели получили доступ на иранские объекты.

В феврале Рябков заявил, что несколько стран Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в том числе входящих в совет управляющих организации, используют любой повод для эскалации вокруг Ирана и Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Он напомнил, что из МАГАТЭ постоянно «утекают» конфиденциальные документы в СМИ.

В начале февраля первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что возвращение Ирана к СВПД зависит от готовности США в приоритетном порядке снять санкции с Тегерана.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД, после чего начал кампанию по оказанию максимального давления на Иран, возобновив санкции.

В ответ Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях. В ноябре 2020 года Штаты добавили в санкционные списки по Тегерану четырех человек и шесть организаций, а затем еще несколько раз расширяли санкционный перечень.