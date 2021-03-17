Всё поголовье свиней изъяли в карантинной зоне в Коми после вспышки АЧС

Всё поголовье свиней изъяли в нескольких муниципалитетах после вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Коми. В течение года фермерам запретили заниматься разведением животных.

Вспышка заболевания была зарегистрирована в середине февраля. В Сыктывкаре, Сыктывдинском и Корткеросском районах ввели режим чрезвычайной ситуации. Спустя месяц глава республики Владимир Уйба сообщил об изъятии всего поголовья свиней в карантинной зоне. Об этом сообщает ИА FlashNord.

В связи с АЧС в Коми отменили ярмарки выходного дня. Они возобновят работу после снятия режима ЧС и ограничительных мероприятий.

Власти отмечают, что вспышка АЧС в регионе зарегистрирована впервые.

Ранее сообщалось о выявлении очага заболевания АЧС в Волгоградской области. Вирус выявили у диких кабанов в охотничьем хозяйстве «Глазуновское».