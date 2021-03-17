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Премьер Великобритании заявил о планах привиться AstraZeneca

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о планах сделать прививку против коронавируса компании AstraZaneca в течение нескольких дней. Об этом политик заявил 17 марта во время выступления в палате общин Великобритании.

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Причиной повышенного тромбообразования у привитых может быть ошибка на производстве, индивидуальная реакция или предрасположенность к патологиям

Джонсон отметил, что счастлив получить вакцину, сделанную британско-шведской компанией.

«Безусловно, это будет вакцина, разработанная AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом», — цитирует слова политика The Sun.

Днем ранее стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) продолжает исследование побочных эффектов вакцины от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca. Регулятор ЕС пока не имеет окончательного решения по лекарственному препарату.

15 марта вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили в Германии, Италии, Дании, Норвегии, Латвии, Исландии, Франции, Португалии, Испании, Индонезии, Словении и ряде других. Власти указанных стран приняли это решение, руководствуясь мерами предосторожности из-за случаев смерти у привившихся вакциной. Отказаться от вакцины AstraZeneca гражданам, склонным к тромбозу, порекомендовали власти Эстонии.

В Еврокомиссии (EK) прокомментировали отказ ряда стран от применения вакцины AstraZeneca. Как отметили в организации, каждая страна Евросоюза самостоятельно принимает решения о приостановке использования вакцин от COVID-19.

По данным AstraZeneca, по состоянию на 8 марта в Евросоюзе и Великобритании было выявлено 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых, что «гораздо меньше, чем можно было бы ожидать». В компании подчеркнули, что безопасность людей «стоит на первом месте», однако имеющиеся у нее данные указывают на то, что причиной образования тромбов была не вакцина.

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