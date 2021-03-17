В Госдуме отреагировали на просьбу Украины к ФРГ о возвращении Крыма

Киев вновь пытается столкнуть Берлин с Москвой. Так депутат Госдумы Виктор Водолацкий прокомментировал просьбу Украины к Германии о возвращении Крыма обратно стране.

По его словам, мировое сообщество в настоящий момент может наблюдать как «деградацию высшего руководства Украины», так и факт управления страной праворадикальными организациями. Парламентарий подчеркнул, что подобное заявление Киева говорит о желании столкнуть ФРГ с Россией.

«Украина хочет, получается, третью мировую войну», — отметил Водолацкий в интервью «Дума ТВ» в среду, 17 марта.

Он также подчеркнул, что до такого уровня «не доходил еще ни один руководитель государства». Только Украина в своем безумстве может заявлять о подобных вещах, заключил депутат.

Ранее в этот день посол Украины в Германии Андрей Мельник попросил у Берлина помощи в «возвращении» Крыма. В своей авторской колонке в издании Berliner Zeitung он написал, что моральный долг Германии заключается в том, чтобы положить конец незаконной «оккупации» Крыма. Это, по его словам, следует из исторической ответственности федеративной республики перед Украиной за нацистскую тиранию более чем с 8 млн украинских жертв войны. Он заявил, что Россия хочет укрепить свои позиции на полуострове, чтобы превратить его из бывшего курортного рая в военную базу.

16 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Крым навсегда останется с Россией и Западу во главе с США не удастся изменить этого. По словам высокопоставленного дипломата, никакие действия иностранных государств не смогут изменить эту реальность — ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения.

Крым вошел в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура проходила в соответствии с международным правом. Но до сих пор Киев считает полуостров своей территорией. Москва не раз заявляла, что вопрос принадлежности Крыма навсегда закрыт.