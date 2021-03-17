Прямой эфир
Мир
Пушков назвал чушью слова украинского посла о Крыме
Общество
Премьер Великобритании заявил о планах привиться AstraZeneca
Общество
Краснов заявил о блокировке 74 сайтов с фейками о выборах в 2020 году
Общество
Путин 18 марта пообщается с представителями общественности Крыма
Мир
ЕК заявила об отсутствии оснований сомневаться в эффективности «Спутника V»
Мир
ФРГ на переговорах с США отвергла санкции против «Северного потока – 2»
Интернет
Число киберпреступлений в России в 2020 выросло в 1,5 раза
Мир
В ЕС представили проект цифрового сертификата о вакцинации от COVID-19
Спорт
Третьяк покинул состав Международной федерации хоккея
Сюжет:

В Госдуме отреагировали на просьбу Украины к ФРГ о возвращении Крыма

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев вновь пытается столкнуть Берлин с Москвой. Так депутат Госдумы Виктор Водолацкий прокомментировал просьбу Украины к Германии о возвращении Крыма обратно стране.

По его словам, мировое сообщество в настоящий момент может наблюдать как «деградацию высшего руководства Украины», так и факт управления страной праворадикальными организациями. Парламентарий подчеркнул, что подобное заявление Киева говорит о желании столкнуть ФРГ с Россией.

«Они поймут и примут, что Крым — это неотъемлемая часть России»
Постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов — об отношениях с Украиной, изменениях в Конституции и коронавирусе

«Украина хочет, получается, третью мировую войну», — отметил Водолацкий в интервью «Дума ТВ» в среду, 17 марта.

Он также подчеркнул, что до такого уровня «не доходил еще ни один руководитель государства». Только Украина в своем безумстве может заявлять о подобных вещах, заключил депутат.

Ранее в этот день посол Украины в Германии Андрей Мельник попросил у Берлина помощи в «возвращении» Крыма. В своей авторской колонке в издании Berliner Zeitung он написал, что моральный долг Германии заключается в том, чтобы положить конец незаконной «оккупации» Крыма. Это, по его словам, следует из исторической ответственности федеративной республики перед Украиной за нацистскую тиранию более чем с 8 млн украинских жертв войны. Он заявил, что Россия хочет укрепить свои позиции на полуострове, чтобы превратить его из бывшего курортного рая в военную базу.

16 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Крым навсегда останется с Россией и Западу во главе с США не удастся изменить этого. По словам высокопоставленного дипломата, никакие действия иностранных государств не смогут изменить эту реальность — ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения.

Крым вошел в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура проходила в соответствии с международным правом. Но до сих пор Киев считает полуостров своей территорией. Москва не раз заявляла, что вопрос принадлежности Крыма навсегда закрыт.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021