В полиции поблагодарили мужчину за спасение оставленных в лесу раздетыми детей

Начальник УВД по ТиНАО Александр Дрожжин выразил в среду, 17 марта, благодарность мужчине, который помог спасти жизни троих детей, оставленных матерью раздетыми в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Дрожжин поблагодарил спасителя за твердую гражданскую позицию, проявленное неравнодушие к чужой беде и оказание своевременной помощи. Он наградил мужчину почетной грамотой и памятным подарком.

«Гулявший с собакой 25-летний мужчина увидел, как неизвестная выводит троих детей из машины, раздевает их и ведет в сторону лесополосы. Гражданин вызвал сотрудников полиции и проследовал за женщиной», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве отметили, он забрал младенца из ее рук и завернул в свою куртку, чтобы согреть его. Сотрудники правоохранительных органов забрали остальных детей и передали их медикам.

Инцидент произошел 11 февраля на территории поселения Сосенское. 33-летняя многодетная мать отвезла троих детей в лес, раздела догола и бросила умирать на морозе. Дети с различными степенями обморожения были незамедлительно доставлены в детскую городскую больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии».

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова пожелала 13 февраля, чтобы таких людей было больше, но чтобы поводов проявлять свою ответственность и героизм им не приходилось, сообщает телеканал «360».