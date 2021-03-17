Землетрясения на Камчатке не привели к жертвам и разрушениям

Спасатели завершили обследование зданий в поселке Усть-Камчатск, где утром в среду, 17 марта, ощущалось землетрясение магнитудой 6,5. Жертв и разрушений не зафиксировано, сообщает региональный главк МЧС.

Специалисты осмотрели социально значимые и потенциально опасные объекты, образовательные учреждения, объекты энергетики, тепло- и водоснабжения, жилые здания. Социальные учреждения продолжают работать в штатном режиме. Звонки от жителей в единую диспетчерскую службу не поступали, пишет ИА KamchatkaMedia.

Утром 16 февраля в акватории Тихого океана в 170 км юго-восточнее поселка Усть-Камчатск произошло сейсмособытие магнитудой 6,5. В Усть-Камчатском муниципальном районе ощущались подземные толчки силой до 3 баллов.

16 марта в течение часа у берегов Камчатки произошли два землетрясения магнитудой 5,2 и 5. В Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре сообщили, что оба сейсмических события были зафиксированы примерно в одной точке в 350 км от Петропавловска-Камчатского.