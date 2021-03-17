Третьяк покинул состав Международной федерации хоккея

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк вышел из состава совета Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом в среду, 17 марта, пишет пресс-служба ФХР.

Такое решение он был вынужден принять после того, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ввело санкции в отношении российского спорта и его представителей. Ограничения включают в себя запрет для российских чиновников, включая президента и премьер-министра страны, членов Государственной думы, представителей администрации президента и различных федеральных министерств и агентств, занимать руководящие посты в каких-либо международных спортивных федерациях.

Третьяк является депутатом Государственной думы.

«В IIHF пришло предписание Спортивного арбитражного суда (CAS) о том, что я должен выйти из числа членов совета международной федерации. Сегодня я написал заявление и после многолетней работы в совете вышел из него добровольно. В IIHF многие убеждены, что вердикт WADA и CAS неправильный, но он не оспаривается», — цитирует его пресс-служба.

Президент ФХР рассказал, что некоторые члены IIHF даже направляли в WADA письма в его поддержку, однако агентство отказалось делать исключения.

«Раз есть такое решение, то мы должны его выполнять», — добавил Третьяк.

Отмечается, что на место в составе руководящей структуры международной федерации он собирается выдвигать своего кандидата — двукратного призера Олимпийских игр, финалиста Кубка Стэнли Павла Буре.

Третьяк вошел в состав совета в 2012 году. В 2016-м был переизбран.

В 2006 году трехкратный олимпийский чемпион победил на выборах главы ФХР, напоминает «Газета.ру».

По причине введенных в отношении российского спорта санкций также может покинуть свой пост министр спорта России Олег Матыцин. Помимо руководства Минспорта он также является президентом Международной федерации университетского спорта (FISU). Как сообщил «Известиям» источник в министерстве, если CAS будет жестко настаивать на отказе от совмещения этих постов, 56-летний функционер выберет FISU.