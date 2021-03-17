Моноспектакль «Две женщины» поставили в селе Каменка Калужской области

В селе Каменка Калужской области появилась театральная студия для взрослых. На масленичных гуляниях ее участники представили музыкальный комедийный спектакль «Вот так Масленица» по пьесе современного автора Эвелины Пиженко.

В планах артистов — порадовать зрителей премьерой моноспектакля «Две женщины» по мотивам пьесы «Месяц в деревне» Ивана Тургенева. Подготовка к спектаклю в самом разгаре, сейчас актеры дорабатывают финальные монологи. Репетиции проводятся на сценической площадке дома культуры № 2 в Козельске. Возможно, здесь и состоится показ. Премьера запланирована на 27 марта — День театра, передает газета «Весть».

Ранее в Обнинске (Калужская область) организовали три места для уличных выступлений музыкантов. Спеть и сыграть можно на городской детской площадке и в Парке Победы — обе точки расположены на проспекте Маркса. Третья площадка находится в городском парке в Старом городе. В будние дни музыканты могут играть с 15:00 до 20:00, а в выходные — с 10:00 до 22:00.