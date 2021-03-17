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ФРГ на переговорах с США отвергла санкции против «Северного потока – 2»

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Правительство Германии обсуждало с США на разных уровнях вопрос о санкциях против строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом говорится в ответе кабмина на депутатский запрос фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге.

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«В отношении отвергаемых правительством ФРГ санкций США и угроз санкциями в связи с «Северным потоком – 2» правительство ФРГ провело переговоры с администрацией США на разных уровнях. Оно тесно сотрудничало с партнерами в ЕС и с ЕС по вопросу экстерриториальных санкций и участвовало в 2020 и 2021 годах в демаршах нескольких стран-членов ЕС в Вашингтоне против этих санкций США», — говорится в документе, который есть в распоряжении «РИА Новости».

При этом раскрывать подробности переговоров там не стали, отметив, что они носят «конфиденциальный характер».

Также в германском правительстве считают, что растущий спрос на импорт природного газа в Европе может быть удовлетворен за счет поставок по «Северному потоку – 2». Указывается, что «трубопровод должен соединить новые месторождения природного газа на полуострове Ямал с Европой».

Накануне агентство Reuters сообщило, что немецкие власти в ходе переговоров с США по газопроводу «Северный поток – 2» нашли способ изменить ситуацию в свою пользу. Как говорится в материале, в ФРГ намерены поставить президента США Джо Байдена перед фактом готовности газопровода, тогда тот вряд ли успеет подумать над новыми ограничениями.

13 марта стало известно, что американские власти готовят дополнительные санкции против «Северного потока – 2». Согласно сведениям, которые находились в распоряжении журналистов, администрация Байдена хочет остановить проект из-за его «вредоносности» для ЕС.

В тот же день сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член бундестага Алис Вайдель заявила, что у Германии есть собственные энергетические интересы и ей необходимо завершение строительства газопровода «Северный поток – 2». Она указала, что Берлин пытается избежать зависимости от небольшого числа поставщиков энергии.

Впервые США ввели санкции против СП-2 в конце 2019 года. Из-за этого реализация проекта была временно приостановлена.

«Северный поток – 2» строится от побережья России через Балтику до Германии. Против проекта выступают США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, Украина, опасающаяся потери транзита российского газа, Польша и страны Прибалтики.

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