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МВД РФ направило запрос США из-за рекламы наркобизнеса в Facebook

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Министерство внутренних дел России направило запрос представителю Управления по борьбе с наркотиками США в России в связи с публикацией в Facebook вакансий наркокурьеров. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение депутата Госдумы Антона Горелкина, опубликованном 17 марта в его Telegram-канале.

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«В целях установления лиц, причастных к размещению указанных в обращении рекламных объявлений, МВД России направлен запрос представителю Управления по борьбе с наркотиками США в России, при получении ответа на который проинформируем вас дополнительно», — написал парламентарий.

11 февраля Горелкин рассказал о том, как случайно в Telegram попал в чат с представителем наркобизнеса, перейдя по рекламной ссылке в Facebook. «HR-специалист» подыскивал людей на должность закладчиков и фасовщиков наркотиков. В переписке собеседник парламентария отметила, что подобные рекламные объявления публикуются напрямую через рекламный сервис Facebook.

Днем ранее Госдума в ходе первого пленарного заседания приняла решение об установлении наказания за склонение в интернете к употреблению наркотиков. Виновным будет грозить до 10 лет тюрьмы.

В Госдуме также предлагают предусмотреть наказание в виде лишения свободы до 15 лет и запрет на право занимать некоторые должности на срок до 20 лет тем, кто будет виновен в склонении к употреблению наркотиков, которое повлечет смерть двух и более лиц.Ранее, 4 февраля, президент России Владимир Путин утвердил административную ответственность за пропаганду и незаконную рекламу так называемого веселящего газа (закиси азота).

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