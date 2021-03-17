Ирак разрешил гражданам 30 стран получать визу при въезде в страну

Правительство Ирака приняло решение об отмене требования о получении въездных виз до прибытия в страну для граждан 30 государств. Об этом в среду, 17 марта, сообщила пресс-служба иракского правительства.

«Среди государств, граждане которых теперь могут получить визу по прибытии в Ирак, значатся: США, Великобритания, Франция, Российская Федерация и Китайская Народная Республика, Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды. А также граждане Японии, Южной Кореи, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Швейцарии», — говорится в сообщении.

Жители этих стран смогут заплатить за получение визы по прибытии в аэропорты Ирака, а также на сухопутных и морских пограничных пунктах, однако должны соблюдать все профилактические меры против распространения коронавируса, принятые Высшим комитетом здравоохранения и национальной безопасности Ирака.

«Другие государства могут быть добавлены к списку позже на основе экономических и иных интересах Ирака», — добавляется в сообщении.

17 марта министр туризма Греции Харис Теохарис сообщил, что правительство страны планирует открыть границы с Россией 14 мая в зависимости от эпидемиологической ситуации. По его словам, власти государства были бы рады осуществить намерение именно в указанный период, так как российские туристы уезжают на праздники в конце апреля — начале мая. Министр добавил, что путешественники смогут въезжать на территорию страны не только через аэропорт в Афинах.

5 марта стало известно, что Сейшельские острова откроют границы для иностранных путешественников, в том числе россиян. Как отметил министр иностранных дел и туризма страны Сильвестр Радегонде, принимать туристов Сейшелы намерены с 25 марта, однако въезд будет запрещен для прибывающих из Южной Африки. Гражданам необходимо будет иметь отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию, сделанного не ранее чем за трое суток до прибытия.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса в мире. Позднее постепенно ограничения на авиасообщение с рядом государств снимались.