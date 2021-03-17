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Путин потребовал пресекать ведущие к росту цен картельные сговоры

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Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры в среду, 17 марта, потребовал пресекать картельные сговоры, ведущие к росту цен, в частности на лекарства.

«Выявлены картельные сговоры в сфере поставок лекарственных средств. Это очень важное направление работы, нужно и дальше за этим внимательно следить», — сказал он.

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Путин пояснил, что подобные неформальные соглашения участников одной рыночной отрасли по осуществлению продажи товаров по определенной стоимости в итоге приведут к повышению цен на рынке. От подобных решений, по мнению президента РФ, страдают и потребители, и граждане.

Ранее в этот день стало известно, что на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом регионам будет выделено еще 2,7 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Отмечалось, что речь идет о пациентах, которые лечатся на дому под наблюдением медиков.

11 марта сообщалось, что Всероссийское общество гемофилии (ВОГ) обратилось в Минздрав России с просьбой предупредить дефицит необходимых им препаратов. Перебои в лекарственном обеспечении начались в прошлом году, когда не был полностью закуплен нужный объем мороктокога альфа и октокога альфа. В конце 2020 и начале 2021 года перебои были зафиксированы в 20 регионах России.

В этом году проблемы могут возникнуть с антиингибиторным коагулянтным комплексом, симоктокогом альфа и эмицизумабом.

9 марта правительство РФ приняло решение ввести в стране постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. Уточнялось, что вести мониторинг и давать оценку динамике цен будут Минэкономразвития, Росстат и Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

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