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В СПЧ высказались против возвращения смертной казни

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Запрос в обществе на отмену моратория на смертную казнь появляется из-за громких судебных дел и после выхода на свободу опасных преступников, но возвращать эту меру наказания не стоит, выразил мнение в среду, 17 марта, ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Точенов.

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Таким образом он прокомментировал результаты опроса ВЦИОМа от 17 марта, согласно которым примерно 2% россиян хотели бы отменить мораторий на смертную казнь.

«Это небольшая доля <...>. Но люди об этом [смертной казни] помнят, потому что, к сожалению, тяжкие преступления совершаются, и они на слуху. На мелочь мы не обращаем внимание, а на серьезные вещи мы смотрим, конечно. И, когда выходят на свободу системные насильники и убийцы, это вызывает вопрос: а что дальше будет? Конечно, все боятся за себя, за своих близких и родных», — приводит «РИА Новости» слова Точенова.

Он добавил, что некоторые вещи действительно требуют серьезного наказания, однако люди не в праве лишать жизни других людей. Секретарь СПЦ призвал придерживаться общепринятых мировых ценностей.

При этом он подчеркнул, что совсем исключать смертную казнь нельзя. Меры лишения свободы должны соответствовать тем статьям, где предусматривается смертная казнь, сказал Точенов.

В ноябре 2019 года были опубликованы результаты опроса фонда «Общественное мнение», согласно которым более половины россиян выступили за возвращение смертной казни в стране.

После убийства девятилетней школьницы в Саратове в начале октября 2019 года вопрос о возможности отмены моратория на смертную казнь начал активно обсуждаться в российском обществе.

12 октября 2019 года соответствующий опрос был размещен на официальной странице Госдумы во «ВКонтакте» — тогда снятие моратория на высшую меру наказания поддержали порядка 80% опрошенных пользователей соцсети. В то же время в нижней палате парламента призвали не превращать опрос во «всенародный референдум». В Кремле заявили, что данный вопрос не обсуждается.

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