Байден заявил о готовности США к работе с Россией по ряду вопросов

Россия и США могут проводить совместную работу в тех областях, что отвечают интересам обеих стран. Об этом 17 марта заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью каналу ABC News.

В качестве примера Байден привел тот факт, что Москва и Вашингтон договорились о продлении одного из важнейших соглашений по стратегической стабильности — Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

При этом президент США отметил, что между странами есть разногласия, касающиеся, например, якобы вмешательства РФ в президентские выборы в 2020 году.

Ранее в этот день телеканал CNN сообщил, что США могут объявить о санкциях за «вмешательство» в американские выборы 2020 года на следующей неделе. Подробности относительно санкций не сообщаются, однако отмечено, что рестрикции будут введены относительно стран, которые указываются в докладе американской разведки в связи с «попытками вмешательства в выборы» — России, Китая и Ирана.

16 марта офисом национальной разведки США был опубликован доклад, в котором утверждается, что Россия распространяла дезинформацию, пытаясь повлиять на исход выборов в США.

При этом минюст США, Федеральное бюро расследований, министерство внутренней безопасности и Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре не обнаружили свидетельств влияния иностранных государств на итоги выборов. Однако Вашингтон анонсировал принятие новых антироссийских санкций за якобы имевшие место попытки Москвы повлиять на исход выборов главы государства.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в связи с этим высказала мнение, что своим докладом американская разведка пытается оправдать свое существование. Она подчеркнула, что обвинения бездоказательны и лживы.