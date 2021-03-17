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Путин призвал Генпрокуратуру разобраться с правами обманутых дольщиков

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Президент России Владимир Путин в ходе расширенной коллегии Генеральной прокуратуры поставил перед ведомством задачу по защите и восстановлению прав обманутых дольщиков, а также контролю ситуации с долгостроями.

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«В законодательство уже внесены изменения, которые уже создают дополнительные гарантии и снижают риски граждан на жилищном рынке», — сказал глава государства в среду, 17 марта. Как он обратил внимание, нужно разбираться с долгами прошлых лет.

Путин попросил прокуроров в регионах, где существуют подобные проблемы, контролировать ситуацию. По словам президента, вопрос надо решить окончательно.

11 марта Фонд защиты прав граждан ― участников долевого строительства предложил снизить ставки обманутым дольщикам по ранее оформленным ипотечным кредитам.

В 2019 году Путин заявил, что российским властям нужно сделать все, чтобы в стране исчезло понятие «обманутый дольщик». Все риски должны делить между собой банки, государство и застройщики.

В сентябре 2020 года Верховный суд России утвердил право обманутых дольщиков в случае отказа от договора из-за задержки сдачи объекта получить компенсацию в размере разницы в цене с аналогичным объектом.

Спустя месяц правительство разрешило им повторно использовать маткапитал. Речь идет о тех участниках долевого строительства, которые получили компенсацию вместо готового жилья.

Как отмечает «Газета.ру», по состоянию на лето 2020 года в 76 регионах России было более 3 тыс. проблемных домов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Москве, Подмосковье, Ленинградской и Нижегородской областях, а также в Краснодарском крае.

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