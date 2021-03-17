Анастасиевскую часовню в Пскове переместят на 40 м из-за ремонта моста

Анастасиевскую часовню в Пскове перенесут на 40 м в сторону от Ольгинского моста в этом или в следующем году. Сроки зависят от графика капитального ремонта переправы. Об этом сообщил директор объединенного Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев.

По его словам, предыдущий перенос часовни был выполнен «в сложные годы» и «по-хорошему часовня не должна стоять там, где стоит сейчас», передает Псковское агентство информации.

«В течение года мы сделаем проектно-сметную документацию по переносу часовни на 40 м. Но для начала необходимо провести работы по укреплению живописи», – подчеркнул Голышев. Он добавил, что часовню переместят подальше от моста – на участок кампуса ПсковГУ, и поставят на пандус, который позволит избежать подтопления.

Напомним, на территории исторического парка «Россия — моя история» в Пскове построят выставочное пространство. Заказчиком выступает региональное отделение капитального строительства. Здание возведут на улице Кузбасской Дивизии. Максимальная стоимость контракта порядка 238 млн рублей. Проектную документацию разработали в 2020 году специалисты ООО «Группа «Спектр». Положительное заключение Госэкспертизы уже получено.