Дело возбудили по факту убийства мужчины в Оренбургской области

В Бугурусланском районе Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту убийства в собственном доме 61-летнего мужчины. В совершении преступления подозревается младший брат потерпевшего.

Как сообщает СУ СКР по региону, в ночь на 17 марта в доме в селе Мордовский обнаружено тело мужчины с двумя огнестрельными ранениями. Во дворе дома было найдено предполагаемое орудие преступления — пистолет калибра 9 мм, пишет 56orb.ru.

В убийстве подозревается 57-летний брат потерпевшего. Ранее он отбывал наказание за убийство, совершенное группой лиц.

Следственные органы возбудили уголовное дело. Проводятся действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в марте сообщалось, что в погребе одного из домов Нурлата (Татарстан) обнаружили тело убитого мужчины. Следствие полагает, что убийство произошло еще в феврале, когда 54-летний мужчина пришел в гости к своему 63-летнему знакомому. Между ними произошел конфликт, в ходе которого хозяин дома сначала толкнул инициатора встречи, а затем ударил его несколько раз топором по голове.