Прямой эфир
Мир
В Кремле назвали малопредсказуемыми санкционные действия оппонентов России
Общество
Госдума закрепила в первом чтении право офицеров ВМФ в отставке носить кортики
Экономика
В Минфине подготовили новые правила инвестирования средств ФНБ
Экономика
Путин призвал жестко пресекать злоупотребления средствами на нацпроекты
Мир
Украинский посол попросил у Германии помощи в «возвращении» Крыма
Общество
Матвиенко пообещала рост соцподдержки семей с детьми
Общество
Путин указал на проблему неоправданного роста тарифов ЖКХ
Экономика
Счетная палата сочла риск топливного кризиса в России минимальным
Мир
Байден заявил о взаимопонимании с Путиным

Офис основанной Саакашвили партии обстреляли в Тбилиси

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тбилисский офис оппозиционной партии «Единое национальное движение», основателем которой является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, был обстрелян неизвестными лицами. Об этом в среду ,17 марта, заявили в пресс-службе партии.

Погоня за Саакашвили: к чему приведет политический кризис в Грузии
Партию бывшего президента хотят отстранить от выборов

«В офис «Единого национального движения» стреляли из оружия. На баннере, на котором изображен Ника Мелия (глава партии. — Ред.), есть следы от нескольких выстрелов. Обстрел велся из белой [«Тойоты»] «Камри», — рассказала на своей странице в Facebook сотрудница пресс-службы партии Саломе Сигуа.

На данный момент официальных заявлений пресс-службы МВД Грузии об происшествии не поступало.

8 марта стало известно, что один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе пообещала масштабную протестную акцию в случае отказа властей назначить досрочные парламентские выборы.

27 февраля сторонники грузинской оппозиции установили на небольшой площади перед парламентом в Тбилиси 11 палаток и провели в них ночь.

Тогда Деканоидзе заявила, что оппозиция планирует пикетировать здания правительства Грузии, министерства внутренних дел и парламента со 2 марта.

Политический кризис разразился в Грузии, после того как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий объявили бойкот парламенту, сделав заявление о фальсификации прошедших в стране парламентских выборов, на которых победила «Грузинская мечта», пишет «Газета.ру».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021