Офис основанной Саакашвили партии обстреляли в Тбилиси

Тбилисский офис оппозиционной партии «Единое национальное движение», основателем которой является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, был обстрелян неизвестными лицами. Об этом в среду ,17 марта, заявили в пресс-службе партии.

«В офис «Единого национального движения» стреляли из оружия. На баннере, на котором изображен Ника Мелия (глава партии. — Ред.), есть следы от нескольких выстрелов. Обстрел велся из белой [«Тойоты»] «Камри», — рассказала на своей странице в Facebook сотрудница пресс-службы партии Саломе Сигуа.

На данный момент официальных заявлений пресс-службы МВД Грузии об происшествии не поступало.

8 марта стало известно, что один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе пообещала масштабную протестную акцию в случае отказа властей назначить досрочные парламентские выборы.

27 февраля сторонники грузинской оппозиции установили на небольшой площади перед парламентом в Тбилиси 11 палаток и провели в них ночь.

Тогда Деканоидзе заявила, что оппозиция планирует пикетировать здания правительства Грузии, министерства внутренних дел и парламента со 2 марта.

Политический кризис разразился в Грузии, после того как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий объявили бойкот парламенту, сделав заявление о фальсификации прошедших в стране парламентских выборов, на которых победила «Грузинская мечта», пишет «Газета.ру».