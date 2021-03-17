Госдума закрепила в первом чтении право офицеров ВМФ в отставке носить кортики

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о праве офицеров Военно-морского флота (ВМФ) РФ в отставке пожизненно носить кортики как часть парадной форменной одежды. При этом офицерам не нужно будет оформлять специальное разрешение на ношение кортиков. Законопроект был рассмотрен на пленарном заседании Госдумы в среду, 17 марта.

«Законопроектом предусматривается, что полученные гражданами РФ, уволенными и увольняемыми из государственных военизированных организаций с правом ношения военной формы одежды, кортики не будут подлежать регистрации в Росгвардии или ее территориальном органе, на них не потребуется получение соответствующего разрешения на хранение и ношение оружия», — следует из пояснительной записки законопроекта.

Изменения внесут к статье 19 закона «Об оружии». Согласно действующей редакции закона, уволенные в запас военнослужащие обязаны в двухнедельный срок со дня получения кортика подать заявление о регистрации оружия.

Как объяснили в правительстве РФ, учитывая назначение кортиков, ношение оружие с военной формой одежды, а также соблюдение традиций и ритуалов, порядок их оборота «целесообразно установить без ведения учета в Росгвардии».

«Кроме того, законопроектом руководителям государственных военизированных организаций и уполномоченным ими должностным лицам предоставляется право передавать кортики для пожизненного хранения и ношения с военной формой одежды гражданам Российской Федерации, уволенным и увольняемым из государственных военизированных организаций с правом ношения военной формы одежды, по их заявлению», — говорится в сопроводительных материалах.

В начале марта вступил в силу закон о ввозе иностранцами оружия в Россию. Согласно закону, выдавать разрешения на ввоз охотничьего оружия теперь будет Росгвардия.

В декабре прошлого года группа депутатов Госдумы внесла законопроект об усилении контроля за законностью владения оружием россиянами. Согласно законопроекту, запрещается хранить списанное оружие без уведомления об этом Росгвардии или ее территориального органа.