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В Кремле назвали малопредсказуемыми санкционные действия оппонентов России

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Действия оппонентов РФ в вопросе введения санкций малопредсказуемы, поэтому российская сторона продумывает все сценарии поведения оппонентов. Об этом 17 марта заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вероятность ввода новых санкций против России со стороны США.

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Песков отметил, что на данный момент в Кремле принимают меры, которые смогут защитить интересы России и снизить риск при возможном введении санкций с американской стороны.

«Конечно, мы вынуждены принимать все необходимые меры, для того чтобы хеджировать риски, связанные с возможными санкциями, и максимально защитить интересы нашей страны», — прокомментировал пресс-секретарь президента.

Он также выразил сожаление, что действия президентов США в последнее время были связаны с разбирательствами в отношении России и введением санкционных списков.

Ранее в этот день телеканал CNN сообщил, что США могут объявить о санкциях за вмешательство в американские выборы 2020 года на следующей неделе. Подробности относительно санкций не сообщаются, однако отмечено, что рестрикции будут введены относительно стран, которые указываются в докладе американской разведки в связи с «попытками вмешательства в выборы», — России, Китая и Ирана.

16 марта офисом национальной разведки США был опубликован доклад, в котором утверждается, что Россия распространяла дезинформацию, пытаясь повлиять на исход выборов в США, следует из доклада американских разведслужб.

При этом минюст США, Федеральное бюро расследований, министерство внутренней безопасности и Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре не обнаружили свидетельств влияния иностранных государств на итоги выборов. Однако Вашингтон анонсировал принятие новых антироссийских санкций за якобы имевшие место попытки Москвы повлиять на исход выборов главы государства.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в связи с этим высказала мнение, что своим докладом американская разведка пытается оправдать свое существование.

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