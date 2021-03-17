Фонд дольщиков поддержал инициативу о включении проблемы дольщиков в нацпроект

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства положительно относится к инициативе Госдумы о включении в нацпроект «Жилье и городская среда» показателя восстановления прав обманутых дольщиков в России и готов поддержать ее. Об этом рассказали «Известиям» в фонде в среду, 17 марта.

Накануне руководитель рабочей группы президиума генсовета «Единой России» по защите прав участников долевого строительства, депутат ГД Александр Якубовский предложил включить этот показатель в указанный национальный проект.

«Фонд положительно относится к инициативе депутата Александра Якубовского и готов поддержать ее», — сообщили в фонде.

Отмечается, что включение показателей восстановления прав пострадавших граждан — участников долевого строительства в нацпроект «Жилье» даст ряд преимуществ.

Первое — это «четкие показатели по реализации мероприятий» как для фонда, так и для субъекта. При этом для каждого региона нужно установить свои показатели для контроля исполнения мероприятий на его территории.

Кроме того, может появиться возможность планирования и систематизирования бюджетного финансирования под конкретные цели (показатели) на длительный период.

Также реализацию мероприятий, указанных в нацпроекте, контролируют все органы исполнительной власти и правительства.

В фонде добавили, что говорить о сроках включения этого показателя в нацпроект сейчас преждевременно, поскольку эта возможность даже не обсуждалась ранее.

Накануне Якубовский отметил, что, если не решить проблему обманутых дольщиков, нацпроект «Жилье и городская среда» не будет успешно реализован.

Депутат напомнил, что помимо федерального Фонда дольщиков есть и региональные, которые могут привлекать бюджетные и частные деньги на завершение долгостроев или выплату компенсаций.

В Едином реестре проблемных объектов в настоящее время числится не менее 2,8 тыс. долгостроев в 74 регионах России.

Генеральный директор Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Константин Тимофеев сообщал 11 марта, что на решение проблемы обманутых дольщиков в стране необходимо около 300 млрд рублей с учетом средств, которые уже выделены.