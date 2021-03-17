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Мужчина пострадал при пожаре в деревне Шешерово Брянской области

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В Дубровском районе Брянской области произошел пожар в жилом доме в деревне Шешерово. Пострадал один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Информация о возгорании поступила в ведомство 17 марта в 6:18 утра. На место прибыли пожарные с двумя автоцистернами. Локализовать огонь удалось в 7:17, полную ликвидацию пожара объявили в 8:45.

В результате происшествия пострадал один человек. Как сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на очевидцев, это 44-летний мужчина. Он погиб.

Причина возникновения огня устанавливается.

Ранее в этот же день стало известно о пожаре в Лесосибирске (Красноярский край). Погибли дети в возрасте двух, пяти, 10 и 17 лет, еще один ребенок и взрослый пострадали. К тушению пожара было привлечено 44 человека и 17 единиц техники.

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