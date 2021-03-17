Житель Уфы убил своего адвоката на глазах у прохожих

В центре Уфы на улице Пушкина Станислав Яшин убил своего адвоката Сергея Елисеева. Об этом в среду, 17 марта, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, перед смертью юрист назвал имя убийцы. Очевидцы также рассказали о том, что нападавший нанес пять ножевых ранений Елисееву.

«Он его пырнул два раза в машине, потом сбежал. Затем повалил его и нанес пять ножевых ранений», — рассказали очевидцы РЕН ТВ.

Яшин является должником, у которого Елисеев взимал что-то по суду, отмечает собеседница телеканала. Нападавший, по некоторым данным, попытался скрыться во дворе и совершить самоубийство. Однако его нашли и доставили в больницу. Состояние подозреваемого тяжелое.

Управление МВД России по Уфе отмечает, что на данный момент сотрудниками полиции совместно с представителями СУ СК РФ по Республике Башкортостан устанавливаются обстоятельства нападения и конфликта.

Ранее, 15 марта, сообщалось, что в Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Старокулаткинского района. Его подозревают в убийстве знакомого. По данным СУ СК России, 14 марта в гости к фигуранту пришел его 55-летний знакомый. Через некоторое время после распития спиртного хозяин дома попросил гостя покинуть свое жилище, но тот отказался. Произошел конфликт, в ходе которого владелец дома избил товарища руками и деревянной палкой, после чего задушил.