Путин отметил результативную работу Генпрокуратуры России

Генпрокуратура России за прошедший год улучшила социально значимые показатели, предотвратила критический всплеск неплатежей и задержек оплаты труда. Об этом 17 марта заявил глава государства Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии надзорного органа.

«За прошедший очень непростой 2020 год вам удалось улучшить ряд определяющих показателей. Так, прокурорами защищены социальные права более миллиона граждан. Благодаря принятым мерам работникам предприятий выплачено почти 22 млрд рублей долгов по заработной плате», — сказал российский лидер.

По словам Путина, Генпрокуратура наряду с другими звеньями правоохранительной системы, «решает жизненно важные задачи по обеспечению законности и правопорядка». Глава государства уточнил, что целью надзорного органа является содействие развитию России как правового, социально ориентированного демократического государства.

5 января в Генпрокуратуре подсчитали, что сотрудники подведомственных органов по всей России за время пандемии коронавируса добились погашения долгов по зарплате почти на 23 млрд рублей. Также прокурорами пресекались нарушения порядка ценообразования и обеспечения минимального перечня лекарственных средств в аптечных организациях. Еще одним приоритетным направлением работы прокуратуры была защита прав граждан на получение социальной помощи.

Днем ранее ГП сообщала, что за время пандемии прокуроры добились выплаты задержанных или не начисленных медицинским работникам на общую сумму почти 2 млрд рублей. Таким образом, была обеспечена защита трудовых прав около 74 тыс. медработников.