Более 12 млрд рублей требуется на расселение аварийного жилья в Томске

Более 11 тыс. жителей Томска проживают в домах, признанных аварийными, подлежащими сносу или расселению, — таковыми в областном центре признано 550 домов.

«Общая потребность в финансировании работ по расселению аварийного жилого фонда Томска составляет 12,2 млрд рублей», — говорится в отчете мэра.

Площадь аварийного жилого фонда в Томске за 2020 год увеличилась на 7,1% и на конец года составила 224,5 тыс. кв. м, передает РИА «Томск». В этом году вместо 11,5 тыс. кв. м жилья власти планируют расселить 27 тыс. Для 1800 переселенцев будут построены один дом в переулке Целинном и два — в новом, 8-м микрорайоне.

Напомним, в Тамбове продолжается реализация программы по переселению людей из аварийного жилья. В рамках третьего этапа, рассчитанного на 2021–2022 годы, планируется расселить девять аварийных многоквартирных домов, сообщает региональная администрация.